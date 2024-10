Clementi, Direttore: “Torniamo nelle scuole per spiegare agli studenti perché l’acqua non si deve sprecare”. Al via le iscrizioni per le classi dei 43 comuni serviti.

«A Scuola con Viva» è il nome del progetto composto da percorsi didattici specifici per le scuole di ogni ordine e grado dei 43 comuni del territorio servito da Viva Servizi. L’obiettivo resta sempre quello di sensibilizzare gli studenti alla tematica dell’acqua, intesa come sistema

trasversale di conoscenze, storia, natura, scienza ed economia. “Siamo un’azienda pubblica che sente la responsabilità, accanto alla nostra mission primaria di garantire l’approvvigionamento di acqua a tutti i cittadini, di realizzare iniziative e momenti formativi con le scuole che promuovano tra i più giovani la cultura del non spreco di acqua e dell’importanza di adottare comportamenti virtuosi a tutela dell’ambiente”. A dirlo è Moreno Clementi, Direttore Generale di Viva Servizi che, con l’avvio del nuovo anno scolastico, presenta la nuova edizione del progetto dedicato soprattutto alle scuole primarie e secondarie di primo grado ma che guarderà anche ai ragazzi più grandi.

Per l’anno scolastico 2024/2025 Viva Servizi presenta un progetto con un’offerta formativa differenziata per età e argomenti a seconda delle scuole interessate.

Il modulo iscrizioni è già attivo e lo sarà fino al 31 ottobre prevedendo percorsi formativi con operatori specializzati di Legambiente Marche, Hort e Fosforo- La Festa della Scienza, partner competenti e fidelizzati per svolgere queste iniziative nelle scuole.

Attraverso il portale DidatticaViva.it o direttamente dal sito www.vivaservizi.it sarà possibile, per le singole classi degli istituti dei 43 comuni, aderire gratuitamente ai differenti programmi previsti scegliendo tra le accattivanti proposte e compilando semplicemente l’apposito modulo online. La segreteria organizzativa di Viva Servizi poi contatterà il referente indicato dalla scuola per organizzare l’attività formativa nel corso dell’anno scolastico. “Ormai questo progetto sta diventando una piacevole consuetudine – conclude Clementi – anche se la sfida che ci poniamo ogni anno è quella di cercare di renderlo sempre più efficace e coinvolgente convinti che i comportamenti virtuosi di cui i ragazzi comprendono l’importanza non solo li renda cittadini più consapevoli ma che possano influenzare positivamente anche gli adulti che vivono con

loro orientando le famiglie alla sostenibilità”.

Ad aiutare Viva Servizi a rendere più amichevoli i progetti destinati ai più piccoli quest’anno c’è la simpatica novità della mascotte “Jack Condotta” il cui nome è stato scelto dalla “giuria” degli utenti.