MONTALTO DELLE MARCHE – Stava eseguendo dei lavori sopra il tetto di un’abitazione quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto da circa tre metri di altezza ed è rovinato al suolo. È accaduto stamattina a Montalto delle Marche, in provincia di Ascoli Piceno.

L’operaio ferito nell’incidente sul lavoro ha riportato svariate lesioni, tanto che i sanitari del 118 giunti dalla Postazione territoriale dell’emergenza sanitaria (Potes) di Offida hanno ritenuto necessario trasferire il paziente al trauma center dell’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove vi è arrivato grazie all’eliambulanza.

Sono in corso verifiche anche all’interno del cantiere per appurare le condizioni di sicurezza e per comprendere se vi possano essere eventuali responsabilità per l’accaduto.