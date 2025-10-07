FABRIANO – Uno stabile in via Don Minzoni a Fabriano (Ancona) come luogo per occultare droga e proventi di furti. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Fabriano nel corso di un’ispezione dello stabile abbandonato da tempo, a seguito di alcune segnalazione dei residenti della zona. Quest’ultimi hanno evidenziato uno strano andirivieni di persone. Sequestrati due panetti di hascisc dal peso complessivo di 110 grammi, oltre a un bilancino di precisione e due coltelli con tracce evidenti di stupefacente sulle lame.

Sequestrato, inoltre, un monopattino elettrico perfettamente funzionante. Secondo gli investigatori provento di un furto. Si indaga per risalire all’identità degli spacciatori, visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza privati e pubblici presenti nella zona. All’interno della palazzina a tre piani, in stato di abbandono dal 2018 e vandalizzata, non sono state trovate persone, ma sono risultate evidenti le tracce del passaggio recente di qualcuno, lasciando intendere che il luogo potesse essere utilizzato, più che come dormitorio, come nascondiglio di sostanze illecite. Effettivamente, in una intercapedine del primo piano infatti sono stati rinvenuti due panetti di hascisc dal peso complessivo di 110 grammi, oltre a un bilancino di precisione e due coltelli con tracce evidenti di stupefacente sulle lame.

Al pianterreno il monopattino elettrico perfettamente funzionante, La droga e gli strumenti per la sua preparazione in dosi sono stati sequestrati ed inviati al Lass del Comando Provinciale di Ancona per il campionamento e le analisi qualitative.