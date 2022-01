Anticiclone addio: crollo delle temperature con vista… neve. Domenica fiocchi attesi anche in pianura sulle Marche, ecco dove.

La situazione. Dopo le temperature miti dei primi giorni di gennaio, l’Epifania come previsto ha spazzato via il tepore e riportato la colonnina di mercurio su livelli più consoni all’inverno.

Fiocchi in arrivo. Non è finita qui. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, per la giornata di domenica sulle Marche potrebbero cadere fiocchi di neve, in alcune zone anche di buona consistenza. Nel Fermano, in particolare, neve prevista nel tardo pomeriggio fin sul livello del mare.

Le previsioni. Dopo il calo delle temperature di venerdì 7 e sabato 8, per domenica 9 previste sul maceratese e sul fermano minime sotto zero: rispettivamente -2 gradi e -1. Zero gradi di minima in provincia di Ascoli. Leggermente meglio la minima per Pesaro (1°) e in provincia di Ancona (2°).

Su tutto il territorio regionale sarà possibile vedere qualche fiocco cadere, in alternanza alla pioggia. Maggiore attenzione in provincia di fermo, dove dopo le 16 di domenica le previsioni parlano di nevicate più consistenti, anche in pianura.

In aggiornamento.