Mettere le piccole e medie imprese nelle condizioni di comprendere e utilizzare le innovazioni dell’intelligenza artificiale, trasformandole in strumenti utili per il lavoro quotidiano e lo sviluppo aziendale. È l’esigenza diffusa a cui rispondono undici Fondazioni di origine bancaria del Centro Italia con “Training”, il progetto promosso nell’ambito del programma Acri-Fondi Sisma 2016 e realizzato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Fondazione Vitality e Fondazione Vittorio Merloni. Il programma mette a disposizione oltre 650mila euro e durerà fino alla fine del 2028.