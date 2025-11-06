SANT’ANGELO IN VADO – Arrestato dai carabinieri un 35enne di origine macedone, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina. L’uomo, colto in flagranza di reato dai carabinieri, è un operaio domiciliato a Sant’Angelo in Vado.

Il 35enne era stato fermato per un normale controllo, lungo la strada provinciale Baciuccaro, a bordo della sua autovettura ma, visto l’atteggiamento a seguito del fermo, i militari hanno deciso di approfondire il controllo e sottoporlo a perquisizione che ha portato così al ritrovamento di circa 4.500 euro in contante (che non ha saputo giustificare).

Da qui si è quindi passati alla perquisizione del suo domicilio dove è stato trovato un involucro contenente 100 grammi di cocaina (divisa in pietre e pronta per essere tagliata e confezionata), oltre ad altri quantitativi di hashish e denaro contante. Il materiale e il denaro trovato hanno così confermato l’ipotesi iniziale di una presunta attività di spaccio organizzata. Per questo il denaro e il materiale è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della convalida di quest’ultimo, il 35enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.