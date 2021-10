MAIOLATI SPONTINI – Resta in prognosi riservata la 35enne tunisina ricoverata all’ospedale regionale di Torrette di Ancona dopo essere stata accoltellata dal marito di 45 anni. Le sue condizioni pur gravi sono al momento stabili. L’uomo che dopo averla colpita all’addome ha poi cercato di togliersi la vita si trova in carcere a Montacuto in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani. A scatenare la furia dell’uomo accusato di tentato omicidio ci sarebbero motivazioni di natura passionale. A difendere il 45enne, ancora scosso per quanto accaduto l’avvocato Tiziano Consoli sindaco di Maiolati Spontini che proprio per il suo ruolo pubblico ha annunciato l’intenzione di rimettere l’incarico. I figli della coppia sono stati affidati temporaneamente a uno zio paterno. Da quanto si apprende c’era stata un’altra lite, in casa della coppia tunisina prima che la donna ieri venisse accoltellata dal marito.