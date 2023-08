ANCONA – “Totale spregio del norme del settore e dei principi bancari”, questa potrebbe essere l’estrema sintesi delle 585 pagine contenute nella motivazione della sentenza sul crac di Banca Marche e della controllata Medioleasing, un crac da oltre 2 miliardi di euro, arrivata a sei mesi dall’emissione del verdetto.

I giudici dorici parlano di “prova granitica” dei capi di imputazione contestati, all’interno di “un deviato meccanismo gestionale della banca ideato e portato avanti dalla direzione generale con il concorso dei soggetti tecnici preposti”.

Proprio per questa ragione, il Tribunale di Ancona aveva condannato lo scorso gennaio l’ex direttore generale, Massimo Bianconi a 10 anni e 6 mesi e il vicedirettore generale Stefano Vallesi a 9 anni.



Per la sola bancarotta di Medioleasing erano stati condannati anche i manager Giuseppe Barchiesi (7 anni e 6 mesi) e Daniele Cuicchi (4 anni e 6 mesi). Per la bancarotta della sola Banca Marche condannati invece Massimo Battistelli (4 anni e 10 mesi) e Giuseppe Paci (5 anni e 8 mesi).



Assolti, infine, l’ex presidente Michele Ambrosini, e altri 5 manager e amministratori: Giualiano Bianchi, Paolo Arcangeletti, Bruno Brusciotti, Claudio dell’Aquila e Tonino Perini.



Tutti gli imputati erano, inoltre, stati assolti, dalle accuse di falso in bilancio; prescritti i reati di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.