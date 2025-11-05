ANCONA – Violento scontro ieri sera in via Martiri della Resistenza ad Ancona: uno scooterista di 24 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime dopo avere impattato contro un’auto che usciva da un distributore di benzina.

All’arrivo dei soccorritori, l’uomo era in arresto cardiaco ed è stato rianimato dopo 40 minuti di massaggio e terapia media: una volta stabilizzato è stato traferito a Torrette dove è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico.

Sul posto la Croce gialla, l’auto medica, la Polizia stradale e i vigili del fuoco.