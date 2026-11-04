“Stiamo seguendo con molta apprensione, quotidianamente, l’evoluzione del quadro clinico”.

Così il questore di Ancona Alfredo D’Agostino, a margine della presentazione in Questura ad Ancona del nuovo portavoce, rispondendo a una domanda dei cronisti sulla vicenda della agente di polizia 26enne rimasta gravemente ferita da un colpo partito dalla propria pistola domenica scorsa in circostanze che sono in fase di accertamento.

“Ci siamo trovati a doverci confrontare con una situazione, inizialmente, veramente disperata – ha riferito il questore – , gli ultimi aggiornamenti che ci sono stati forniti ci fanno sperare. Preghiamo e speriamo che la situazione si risolva”.

La giovane poliziotta, sottoposta a due interventi chirurgici all’addome, si trova ricoverata in condizioni molto gravi nella Clinica di Rianimazione dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.