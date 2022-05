ANCONA – Dopo il ct azzurro Roberto Mancini, le Marche si affidano ad un’altra eccellenza sportiva per promuovere il territorio, in questo caso sui canali social: si tratta di Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo di salto in alto. È stato scelto dalla Regione per una nuova, mirata, campagna promozionale da sviluppare su alcuni temi specifici e sui canali social. Obiettivo è quello di allargare l’attrattività e la riconoscibilità del territorio marchigiano e delle sue peculiarità. Per Gimbo le riprese degli spot sono cominciate oggi e coinvolgeranno località di tutte e cinque le province.