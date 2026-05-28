ANCONA – Superamento del valore soglia d’informazione per l’ozono ad Ancona. A certificarlo, nella giornata di ieri 27 maggio, tra le 18 e le 19, la stazione di monitoraggio della qualità dell’aria di Ancona Cittadella con un dato di 182 μg⁄m3.

A renderlo noto l’Arpam attraverso l’U.O. Centro Regionale della Qualità dell’Aria che ha informato gli enti preposti. “L’ozono è un gas irritante per gli occhi e per le vie respiratorie. Per questo dall’Arpam, ricordando che nelle altre stazioni non si sono registrati superamenti della soglia d’informazione, si consiglia comunque l’intera popolazione di evitare per le persone più fragili (bambini, anziani, donne in gravidanza, cardiopatici e persone affette da patologie respiratorie croniche) prolungate esposizioni all’aperto nelle ore più calde della giornata; ridurre al minimo, anche nelle ore pomeridiane, lo svolgimento di attività fisiche affaticanti (passeggiate in bicicletta, gare, attività sportive in genere) che comporterebbero un aumento dell’impegno respiratorio e l’azione irritante risulterebbe più intensa; privilegiare un’alimentazione leggera e ricca di elementi antiossidanti (vitamina C, vitamina E, Selenio).

“I disturbi – conclude la nota dell’Arpam – tendono comunque a cessare con l’esaurirsi del fenomeno di concentrazione acuta di ozono”.