ANCONA – La giunta comunale di Ancona ha approvato le modifiche allo statuto di Conerobus e avviato il percorso per un aumento di capitale con apertura ai privati fino al 49%. Gli atti passano ora al Consiglio comunale.



L’operazione rientra nel piano di risanamento della società di trasporto pubblico locale, attualmente in procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa. All’aumento di capitale potranno partecipare solo operatori con esperienza nel settore del trasporto pubblico, che dovranno anche impegnarsi a sostenere finanziariamente la società nel percorso di risanamento.

La modifica statutaria è il primo passo del nuovo assetto: il nuovo modello di governance entrerà in vigore con la successiva assemblea straordinaria che delibererà l’aumento di capitale. Importi e condizioni economiche saranno definiti in una delibera successiva, dopo l’approvazione dei bilanci 2025 e l’aggiornamento della situazione finanziaria 2026