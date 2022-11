Sta per volare di sotto, il marito la salva tenendola su con la sola forza delle braccia. E’ la sintesi di una tragedia sfiorata a Cagli, in pieno centro, dove è stato sventato l’estremo gesto di una donna, rimasta sospesa nel vuoto per interminabili minuti grazie alla forza disperata del marito che l’ha trattenuta per un braccio.

La donna, una 37enne del posto, si era affacciata sul terrazzo del suo appartamento, al terzo piano di una palazzina condominiale, pare con l’intenzione di lanciarsi di sotto. Consapevole del disagio della moglie, il marito l’ha seguita con discrezione sul terrazzo riuscendo a lanciarsi su di lei quando la donna ha scavalcato il parapetto, un attimo prima che la donna precipitasse.

L’uomo ha richiamato l’attenzione dei vicini di casa con la forza della disperazione attraverso forti grida. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Cagli, la cui caserma è fortunatamente molto vicina all’abitazione. I pompieri hanno sfondato la porta d’ingresso dell’appartamento e hanno aiutato il marito prima che gli venissero a mancare le forze issando la donna sul terrazzo.

La trentasettenne è stata presa in carico dal personale sanitario di psichiatria dell’ospedale di Urbino.

(foto di repertorio)