CHIARAVALLE – Panico questa mattina in centro a Chiaravalle per un furgone andato a fuoco vicino alla biblioteca, in via De Amicis, all’incrocio con piazza Mazzini. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse, anche se il furgone è andato distrutto. In corso accertamenti sulle cause, non risultano feriti. A bordo c’erano due stranieri che si sono messi in salvo.

Incendio in un appartamento a Jesi

Paura questa notte a Jesi, per un incendio all’interno di un appartamento di via Saponari, in centro storico. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 3:15, con una squadra che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’abitazione interessata e i locali adiacenti. In via precauzionale, una persona residente è stata affidata al personale del 118 e accompagnata al pronto soccorso per accertamenti. Alle operazioni hanno preso parte, oltre i vigili del fuoco di Jesi, anche unità provenienti dalla sede centrale di Ancona