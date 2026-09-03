Gran finale del Festival che ha riempito di musica, sorrisi e storie l’estate marchigiana. “Caffè Teatro” chiude la sua terza stagione il 5 settembre a Polverigi, in Piazza Umberto I. Un appuntamento imperdibile per l’ormai affezionato pubblico, che anche questa estate ha regalato tutti “sold out” nella cornice di Villa Nappi che ospita il format.

Come da tradizione, l’ultima serata si terrà in Piazza, con ingresso libero e gratuito. La via centrale del Borgo sarà chiusa al traffico e verrà allestita una platea aperta a tutti, da dove si potrà godere dello show. Il sagrato della Chiesa di Sant’Antonino Martire diverrà per terzo anno consecutivo un palcoscenico da cui si esibiranno artisti di livello nazionale. La voce di Rosa Sorice, il piano di Paolo Principi (che porterà il suo storico trio), il ritorno dello strepitoso duo comico dei SequestrATTORI, Il fuoriclasse della risata Roberto Ranelli e tante altre sorprese (conduce il giornalista di èTv Maurizio Socci, ndr).

“Caffè Teatro” è un format di cabaret, musica dal vivo e grandi storie targato Comune di Polverigi e Associazione Inteatro. Main sponsor Eco Demolizioni. Media Partner Etv canale 12 e Osimo web.

I protagonisti di sabato 5 settembre. Debutta a Polverigi, ma ha una grande carriera alle spalle: Roberto Ranelli, comico romano, è conosciutissimo per il Seven Show, celebre programma di cabaret andato in onda su Italia 7 e La7. È proprio su questo palcoscenico che Ranelli ha ottenuto la popolarità nazionale portando al successo il suo personaggio più famoso, “Er Modifica”, un esilarante e grottesco tossicodipendente di periferia che ha segnato la storia della comicità romana degli anni ’90 e Duemila. A livello teatrale, i palchi di maggior rilievo e prestigio sui quali si è esibito includono: Il Teatro Olimpico di Roma: dove ha calcato la scena come ospite speciale all’interno dello spettacolo di Maurizio Battista; il Teatro Parioli (Costanzo) di Roma: storico tempio del cabaret e del talk show italiano, calcato in occasione di importanti eventi e serate di beneficenza; il Festival Nazionale dell’Umorismo “Cabaret amore mio!” di Grottammare, prestigioso palco marchigiano dove ha trionfato nel 1989, vincendo l’edizione e dando ufficialmente il via alla sua escalation nel mondo dello spettacolo.

Per loro invece è un ritorno a furor di popolo: I SequestrATTORI (duo composto da Barbara Boscolo e Christian Generosi) sono già stati applauditi a Polverigi a Luglio scorso, ospiti di Villa Nappi. nel loro percorso artistico la prima serata di Rai 1, dove si sono esibiti nel programma “Tv Sabato Italiano” condotto da Pippo Baudo; un altro palco di altissimo rilievo che ha consacrato la loro popolarità nazionale è quello di Zelig e Zelig Off, celeberrime trasmissioni cult della comicità italiana per le quali hanno curato anche la conduzione dei laboratori. Sul palco della nota trasmissione Mediaset hanno portato in scena i loro storici sketch basati sulla vita di coppia e sulle nevrosi matrimoniali, cavalcando soprattutto il filone comico delle differenze culturali e geografiche tra Milano (lei) e Roma (lui). A livello teatrale e di live show, i palchi di maggior prestigio della loro carriera includono: il Teatro Olimpico di Roma: dove si sono esibiti come ospiti speciali all’interno del celebre spettacolo di Maurizio Battista; il Puff di Lando Fiorini: lo storico tempio del cabaret romano e della canzone romanesca, del quale il duo è diventato una vera e propria punta di diamante; il Teatro Ghione di Roma: prestigioso teatro a due passi dal Vaticano dove hanno portato in scena i loro spettacoli completi (come “Bella Bro!”).

Appuntamento sabato 5 settembre ore 21:15. Non occorre prenotare. L’organizzazione consiglia di raggiungere la piazza attorno alle 21 per poter trovare posto libero.