ANCONA – Venerdì pomeriggio, nella suggestiva cornice di piazza IV Novembre, ai piedi del Monumento del Passetto e a pochi passi dal mare, torna il “Villaggio della legalità” della Polizia di Stato, un’iniziativa promossa dal questore di Ancona Cesare Capocasa in occasione della Festa del Mare. Un momento pensato per avvicinare la Polizia di Stato alla comunità, attraverso un percorso fatto di informazione, prevenzione, dimostrazioni operative e occasioni di dialogo con i poliziotti. Per l’occasione saranno presenti numerosi stand informativi, attraverso i quali i cittadini potranno conoscere da vicino le attività istituzionali e le professionalità che ogni giorno operano sul territorio.

Tra le iniziative più attese, le dimostrazioni delle unità cinofile, protagoniste con i poliziotti “a quattro zampe”, e le attività dell’Ufficio sanitario provinciale, che all’interno di un apposito corner illustrerà ai visitatori le principali manovre salvavita, fornendo indicazioni pratiche e strumenti utili per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. Particolare attenzione sarà riservata ai giovani e alla prevenzione. La Polizia ferroviaria sarà presente con il progetto “Train … to be cool”, dedicato alla promozione della cultura della sicurezza ferroviaria, mentre la Polizia postale e delle comunicazioni sarà a disposizione per sensibilizzare cittadini e ragazzi sui rischi legati all’utilizzo della rete, dalla navigazione online alle truffe e ai fenomeni di abuso, illustrando anche gli strumenti disponibili per effettuare segnalazioni. La Polizia di frontiera marittima e aerea porterà all’interno del Villaggio della legalità le proprie esperienze operative, illustrando le attività di controllo e vigilanza svolte negli scali portuali e aeroportuali. Spazio anche alla sicurezza stradale, con la presenza della Polstrada, che mostrerà alcune delle apparecchiature utilizzate per contrastare la guida in stato di ebbrezza e rilevare la velocità. I visitatori potranno inoltre entrare in contatto con il Camper Azzurro e sperimentare in maniera interattiva la percezione alterata e i rischi connessi alla guida dopo l’assunzione di alcol. Durante l’evento sarà inoltre presente una pattuglia ippomontata ed è previsto il sorvolo di un elicottero della Polizia di Stato. Il pubblico potrà conoscere da vicino anche il lavoro quotidiano dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, presente con le proprie “Volanti”. In campo anche la Polizia scientifica, che curerà l’allestimento di una “scena del crimine” realistica. Gli specialisti mostreranno alcune delle tecniche utilizzate nelle attività investigative, dall’individuazione e analisi delle impronte alla ricostruzione degli eventi delittuosi, consentendo ai visitatori di scoprire il complesso lavoro che si svolge dietro ogni indagine. A condurre l’evento, il giornalista di èTV Marche Giacomo Giampieri. Completeranno l’esposizione gli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, che illustreranno le attività legate alla gestione e alla manutenzione dell’armamento e dell’equipaggiamento, e il Reparto Mobile di Senigallia, con i propri mezzi e le dotazioni impiegate nei servizi di ordine e sicurezza pubblica durante eventi e manifestazioni.

Quella della Polizia di Stato, una mission chiara: esserci sempre. Con una presenza concreta sul territorio per rafforzare il rapporto di fiducia con la comunità e testimoniare, attraverso il contatto diretto con i cittadini.