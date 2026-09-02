Costruire un mondo sostenibile mediante relazioni d’affari e reti di contatti, guardando alle grandi sfide del mondo produttivo declinate nel ‘b2b’: dall’intelligenza artificiale alla sostenibilità, dalla digitalizzazione alla resilienza delle reti industriali. Per quattro giorni Ancona, in particolare la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche, sarà capitale del marketing business to business (B2b) con il 42/o summit internazionale dell’Industrial Marketing e Purchasing Group (Imp)