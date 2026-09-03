SIROLO – Intervento di soccorso nella zona del Monte Conero nella notte portato a termine dai vigili del fuoco di Ancona e dal Soccorso alpino e speleologico Marche: un 19enne, di origina austriaca, è caduto e ha perso l’orientamento durante un’escursione nella zona di Valle Ombrosa sopra la spiaggia dei Forni a Sirolo; con il sopraggiungere del buio, non era più raggiungibile telefonicamente. Durante le operazioni, le squadre di terra del Cnsas e dei Vigili del Fuoco hanno individuato e raggiunto il disperso intorno all’una in un ghiaione fuori sentiero: era in buone condizioni fisiche ma disorientato a causa dell’oscurità.

Il ragazzo era in grado di camminare autonomamente e presentava lievi escoriazioni, compatibili con una caduta sul ghiaione. È stato assicurato con un imbrago e accompagnato in risalita lungo il ghiaione, fino al raggiungere la cima del Monte Conero. L’operazione di recupero è durata circa un’ora e mezza. Poi il giovane stato valutato dal personale sanitario che non ha rilevato particolari problematiche. Successivamente è stato accompagnato da un operatore del Cnsas presso il campeggio dove soggiorna per una vacanza.

Quando si è trovato in difficoltà, il giovane ha chiamato la madre in Austria; la donna ha allertato il 118 a Bolzano che ha fatto scattare le ricerche a Sirolo.

Considerata la conformazione impervia dell’area, per le ricerche sono state attivate le rispettive squadre specializzate con i droni per supportare le operazioni di ricerca dall’alto ma un’imbarcazione dei vigili del fuoco. È stato richiesto l’intervento di un elicottero HH-139B dell’83° Gruppo Sar del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato da Cervia. A seguito del ritrovamento, l’intervento dell’elicottero dell’Aeronautica Militare, già in volo verso l’area di ricerca, è stato annullato. Sul posto, oltre al personale del Soccorso alpino, ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, anche i carabinieri.