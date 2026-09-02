ANCONA – Aumentano i posti letto per gli studenti fuorisede nelle Marche, frutto del “Piano Housing” del ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), finanziato con risorse del Pnrr: nella regione sono 2.347 i nuovi posti letto complessivi, un numero che supera il target nazionale fissato dal piano.

Di questi, 1.111 sono già disponibili: 420 in provincia di Macerata, 278 in provincia di Ascoli Piceno, 246 in provincia di Pesaro e Urbino e 167 in provincia di Ancona. Vi si accede tramite gli enti per il diritto allo studio oppure, per merito, dai gestori delle residenze. Gli altri 1.236 arriveranno nel 2027: Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del Mur, ha completato la sottoscrizione di tutti gli atti d’obbligo.

“Il risultato raggiunto nelle Marche contribuisce a un traguardo fondamentale per il Paese. – dice la ministra Anna Maria Bernini – Questi posti letto rispondono al bisogno di alloggi dei fuorisede e sono un investimento sul diritto di scegliere liberamente dove formarsi”.