CUPRA MARITTIMA – Un 55enne, di origine straniera, in evidente stato di alterazione riconducibile all’abuso di alcol, avrebbe aggredito verbalmente la moglie, colpendo poi al volto anche la figlia quando quest’ultima era intervenuta in difesa della madre; e tutto questo sarebbe avvenuto davanti all’altra figlia minorenne. In seguito a questi fatti, avvenuti nell’abitazione della famiglia a Cupra Marittima lo scorso 22 agosto, il 55enne è finito in carcere.

Oggi i carabinieri della stazione di Cupra Marittima hanno eseguito nei confronti dell’uomo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Fermo il 28 agosto. La ricostruzione di quanto avvenuto è stata fatta proprio dai carabinieri che intervennero il giorno dell’aggressione in casa e avviarono gli approfondimenti investigativi per fornire all’Autorità giudiziaria gli elementi ritenuti necessari per l’adozione di una misura cautelare. Il Gip di Fermo, valutata la gravità dei comportamenti contestati e condividendo il quadro probatorio ricostruito dall’Arma, ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito, il 55enne è stato accompagnato nella Casa circondariale di Fermo, dove rimane a disposizione dell’Autorità giudiziaria.