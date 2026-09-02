OSTRA VETERE – Ottenere facilmente e in breve tempo la patente di guida. Era la promessa di un annuncio pubblicitario online su una piattaforma social. Nel maggio scorso, un uomo di Ostra Vetere è caduto nella truffa, versando 500 euro e restando in attesa della patente di guida che, ovviamente, non è mai arrivata. Ha provato, invano, a ricontattare il promotore dell’annuncio pubblicitario.

Si è rivolto ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato l’attività investigativa. Attraverso un’analisi finanziaria e investigativa, i militari sono riusciti a tracciare la rotta del denaro, individuando il conto dov’era confluito e, quindi, all’identità del responsabile: un 40enne, residente fuori provincia, già noto alle forze dell’ordine, con specifici precedenti di polizia, che è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per il reato di truffa.

L’Arma dei Carabinieri coglie l’occasione per ricordare che l’ottenimento della patente di guida richiede percorsi didattici con esami formali presso autoscuole autorizzate o direttamente presso la Motorizzazione Civile. In caso di sospetti, non effettuare pagamenti e rivolgersi immediatamente alla più vicina Stazione dei Carabinieri per ricevere supporto e segnalare potenziali truffe.