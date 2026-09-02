Parte il 3 settembre la Rassegna “Odissea al Femminile”, un progetto ideato da Cesare Catà e Paola Giorgi e realizzato dall’Associazione Teatrale Culturale Tommaso Paolucci, con il sostegno del Comune di Ancona e in collaborazione con la Biblioteca Comunale Benincasa.

Attraverso quattro lezioni-spettacolo dedicate a Penelope, Anticlea, Circe e Nausicaa, la rassegna propone un itinerario tra teatro, filosofia, letteratura e musica dal vivo, restituendo centralità alle figure femminili del poema omerico e alla loro capacità di interrogare il presente.

Si parte con “PENELOPE – Il ritorno al Sé e l’amore destinato”, Giovedì 3 settembre 2026, ore 21.30 Cortile della Mole Vanvitelliana – Ancona. Di e con Cesare Catà, con Paola Giorgi. Musica “The Unconventional Affair”. Ingresso libero.

Lo spettacolo. Che cosa spinge Ulisse ad affrontare mari sconosciuti, pericoli e tentazioni? Qual è il desiderio che orienta il suo viaggio e dà senso al suo ritorno? Itaca. Ma Itaca non è soltanto un luogo. Itaca è Penelope: la donna che attende Ulisse, custodisce il regno e difende, attraverso l’intelligenza e la tenacia, la possibilità stessa del ritorno.

Primo appuntamento della rassegna ODISSEA AL FEMMINILE, la lezionespettacolo indaga i significati mitologici, simbolici e culturali della Regina di Itaca, restituendole la complessità di una figura che va ben oltre l’immagine tradizionale della sposa fedele. L’attesa di Penelope non è immobilità né rassegnazione. È una forma di azione silenziosa e consapevole. Mentre Ulisse attraversa il mondo, Penelope governa il tempo, protegge la propria casa e resiste alle pressioni dei Proci. La tela che ogni giorno compone e ogni notte disfa diventa così il segno della sua capacità di scegliere, differire, custodire e determinare il proprio destino. La narrazione di Cesare Catà accompagna il pubblico in un percorso tra letteratura, filosofia e mito, nel quale l’approfondimento dei testi dialoga con l’ironia e con continui rimandi al mondo contemporaneo. Alla voce di Catà si intreccia l’interpretazione di Paola Giorgi, che dà corpo e anima a Penelope attraverso le parole di Omero, la lettera immaginata da Ovidio nelle Heroides e le suggestioni della poesia moderna. La musica dal vivo di The Unconventional Affair attraversa il racconto e ne amplifica le atmosfere, trasformando la lezione-spettacolo in un viaggio teatrale intorno all’amore, all’identità e al significato più profondo dell’attesa. PENELOPE. Il ritorno al Sé e l’amore destinato racconta una grande storia d’amore, ma soprattutto il viaggio interiore di una donna che, pur restando a Itaca, non smette mai di scegliere chi essere.

PENELOPE NELL’ODISSEA. Penelope è moglie di Ulisse, madre di Telemaco e Regina di Itaca. Durante i vent’anni di assenza dell’eroe – dieci trascorsi nella guerra di Troia e dieci nel difficile viaggio verso casa – difende il regno dalle pretese dei Proci ricorrendo all’espediente della tela: promette di scegliere un nuovo sposo quando avrà terminato di tessere il sudario di Laerte, ma ogni notte disfa segretamente il lavoro compiuto durante il giorno. La sua attesa non nasce dalla passività, ma da una volontà lucida e tenace. Penelope governa il tempo attraverso l’intelligenza e, anche quando Ulisse ritorna, non rinuncia alla prudenza: prima di riconoscerlo definitivamente, lo sottopone alla prova del letto nuziale, il segreto che soltanto loro due possono conoscere. È in quel riconoscimento che il ritorno si compie davvero. Ulisse ritrova Itaca perché ritrova Penelope; Penelope può finalmente sciogliere l’attesa perché riconosce l’uomo al quale è legato il proprio destino.

Giovedì 3 settembre 2026, ore 21.30 Cortile della Mole Vanvitelliana – Ancona.