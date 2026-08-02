ANCONA – Un racconto lungo 15 anni costellato di successi, di hit radiofoniche presenti e passate tutte con il marchio di fabbrica legato alla sincerità, alla grinta, all’essere se stessi e all’affrontare le difficoltà, una alla volta, senza lasciarsi abbattere.

Questo il mix di sentimenti che Emma Marrone ha portato sul palco di piazza Cavour ad Ancona nell’ambito del quarto appuntamento con il Flame Festival andato in scena stasera davanti a circa 3mila persone che hanno accompagnato, con grande entusiasmo, la cantante salentina, cantando insieme ‘Mezzo mondo’, ‘Amami’, ‘Brutta storia’, ‘Latina’, ‘Dimentico tutto’, fino ai recenti ‘Vacci piano’, ‘Antidroga’, con l’esplosione finale di energia de ‘L’amore non mi basta’, a 12 anni dall’uscita e certificato ora doppio disco di platino e tornato in vetta alle classifiche su Spotify, che “dimostra come le canzoni sincere non abbiano scadenza”, le parole della stessa Emma.

Al suo fianco sul palco la band: Lucio Enrico Fasino al basso, Daniel Bestonzo alle tastiere, Raffaele ‘Rufio’ Littorio e Antonio Cirigliano alle chitarre, Donald Renda alla batteria. Un concerto coinvolgente che è stato un lungo viaggio nel ripercorrere la crescita personale e artistica di Emma Marrone condiviso con il pubblico. Il Flame festival proseguirà con il quinto e ultimo concerto, sempre in piazza Cavour il prossimo 8 agosto alle 21 con Fabio Concato.