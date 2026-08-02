CASTELSANTANGELO SUL NERA – Tragedia questa mattina lungo la strada che collega Castelsantangelo sul Nera e Visso, dove un motociclista di 48 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava viaggiando in sella alla propria moto quando, all’uscita di una curva, si è trovato davanti un capriolo che stava attraversando improvvisamente la carreggiata. Il motociclista non avrebbe avuto il tempo di evitare l’animale. L’impatto è stato molto violento e ha fatto perdere il controllo della moto, provocando conseguenze fatali per il 48enne.

Anche il capriolo è morto a seguito dello scontro.