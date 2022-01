BOLOGNOLA – Vigili del Fuoco di Macerata e Camerino sono impegnati in queste ore per il recupero di un escursionista caduto lungo il sentiero tra Pintura di Bolognola e il Rifugio del Fargno.



Secondo le prime ricostruzioni, due escursionisti stavano percorrendo il sentiero verso il rifugio quando uno dei due è scivolato, cadendo per oltre una ventina di metri in fondo a un precipizio. Il suo compagno di escursione ha immediato dato l’allarme, in pochi minuti i soccorritori sono arrivati sul posto.



Si tratta però, riferiscono i Vigili del Fuoco, di un tratto molto impervio, che rende più complicato il recupero. Diversi i tentativi per raggiungere l’uomo. Sul posto anche Icaro e un elicottero del Corpo dei Vigili del Fuoco. Impossibile però atterrare a causa delle raffiche di vento, troppo forti in quell’area.



L’escursionista non avrebbe perso conoscenza ma le sue condizioni sarebbero critiche.