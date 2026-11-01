ANCONA – Una giovane agente di Polizia è rimasta ferita all’addome, stamani, a causa di un colpo di pistola partito, forse accidentalmente, nella zona dei bagni comuni delle camerate all’interno della Questura di Ancona. Le circostanze sono ancora da chiarire nei dettagli. L’agente, poco più che venticinquenne, è stata trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette: in queste ore viene sottoposta ad un’operazione chirurgica all’addome ed è in prognosi riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica sullo sparo.