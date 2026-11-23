ARCEVIA – Tragedia questa mattina ad Arcevia. Intorno alle 11 un’auto che percorreva la strada provinciale 44 è finita fuori strada schiantandosi contro un albero. Nulla da fare purtroppo per la donna che si trovava alla guida della vettura. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Si tratta di un’anziana di 84 anni, residente in zona. Lo schianto è avvenuto in località Avacelli, vicino all’agriturismo Le Betulle. All’origine del sinistro forse un malore della donna.