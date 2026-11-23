Non c’è presente né futuro senza storia. A trent’anni dalla Carta di Fonte Avellana, la Cisl Marche torna a interrogarsi sulle prospettive di sviluppo delle aree interne, nel monastero alle pendici del Monte Catria, in provincia di Pesaro e Urbino. Le strade chiuse dopo l’ultima ondata di maltempo testimoniano la fragilità del territorio. Dissesti e disagi e poi i terremoti del 1997 e 2016 che hanno segnato in maniera devastante gran parte dell’entroterra marchigiano. Al centro le persone, la necessità di garantire servizi, scuole, trasporti e collegamenti e di creare lavoro a partire dalle vocazioni del territorio.