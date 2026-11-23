“Nuovi modelli per la sanità territoriale e la medicina preventiva”, questo il titolo del corso di alta formazione accreditato ECM e rivolto agli operatori sanitari promosso dalla Fondazione universitaria per lo sviluppo imprenditoriale in collaborazione con l’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, il Centro di ricerca e servizi interdipartimentale per le innovazioni e le metodologie applicate al terzo settore dell’Università Politecnica delle Marche e la Fondazione Cassa di risparmio di Ascoli Piceno.