PEDASO – Sull’autostrada A14, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie Grottammare, San Cipriano, Acquarossa, San Basso e Vinci, nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 novembre, con orario dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in entrambe le direzioni. Nel tratto chiuso non si potranno raggiungere le aree di servizio Piceno ovest (verso Pescara e Bari) e Piceno est (verso Ancona e Bologna). Al loro interno scatta il divieto di sosta dalle 18 di martedì e di mercoledì fino alla riapertura.

I consigli per scegliere percorsi alternativi: chi è diretto verso Pescara e Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Pedaso, potrà prendere la Statale 16 in direzione Pescara e rientrare in A14 a Grottammare; chi invece è diretto verso Ancona e Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Grottammare, potrà seguire la Statale 16 verso Ancona e rientrare in A14 a Pedaso.

Stamani, Autostrade per l’Italia ha informato anche di chiusure notturne del tratto compreso tra Pesaro e Cattolica, in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale. Provvedimento in vigore dalle 22 di mercoledì 4 alle 6 di giovedì 5 novembre: sarà chiuso il tratto Pesaro-Cattolica, verso Bologna (in alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pesaro, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Cattolica, verso Bologna). Inoltre, valido dalle 22 di giovedì 5 alle 6 di venerdì 6 novembre: sarà chiuso il tratto Cattolica-Pesaro, verso Ancona (in alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Pesaro, verso Ancona).