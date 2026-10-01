Dal 2 al 4 ottobre spettacoli, performance, formazione e realtà virtuale tra Mole Vanvitelliana, Pinacoteca Civica e Piazza del Plebiscito. La residenza per giovani danzatori al Teatrino del Piano è già iniziata

La danza contemporanea lascia i luoghi tradizionalmente deputati allo spettacolo e incontra la città. È questa l’idea alla base di D.OFF – Incontro tra la danza e la città, festival diffuso che arriva per la prima volta ad Ancona dal 2 al 4 ottobre, promosso dall’associazione culturale marchigiana ART HUB con il sostegno del Comune di Ancona.

Il progetto, nato nel 2013 a Matelica e trasformato dal 2021 in una rassegna itinerante, porta la danza in spazi convenzionali e non convenzionali, mettendo in relazione artisti affermati, giovani autori e realtà del territorio. Nel 2026 il festival coinvolge otto comuni italiani, in una rete che attraversa diverse regioni, dalle Marche alla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia e alla Calabria.

Ad Ancona il programma si svilupperà tra Mole Vanvitelliana, Pinacoteca Civica, Piazza del Plebiscito e Teatrino del Piano, con l’obiettivo di creare un rapporto diretto tra la performance e gli spazi della quotidianità.

«Al centro questo festival diffuso mette il corpo, la fisicità che genera emozioni in chi la segue con lo sguardo, coinvolgendo e contaminando gli spazi urbani», sottolinea l’assessore alla Cultura Marta Paraventi, ricordando anche il sostegno garantito attraverso il Bando Cultura del Comune e il ruolo del Teatrino del Piano come luogo di residenza e scambio.

La residenza per i giovani danzatori

Il festival è già entrato nel vivo dal 30 settembre, con la sezione formativa ospitata al Teatrino del Piano. Fino al 2 ottobre, dalle 16 alle 19, il coreografo e danzatore Roberto Lori conduce una residenza rivolta a giovani danzatori di livello intermedio e avanzato.

I partecipanti saranno coinvolti nelle parti corali di Intersection Mozart, produzione firmata dallo stesso Lori che aprirà il programma degli spettacoli alla Mole Vanvitelliana.

La residenza rappresenta uno degli elementi centrali della filosofia di D.OFF: non soltanto portare spettacoli sul territorio, ma creare occasioni concrete di formazione, incontro e collaborazione tra professionisti e nuove generazioni.

Venerdì 2 ottobre: l’apertura alla Mole Vanvitelliana

La prima giornata di spettacoli sarà venerdì 2 ottobre alla Mole Vanvitelliana. Dalle 19 la Sala Boxe accoglierà il pubblico con un rinfresco di benvenuto, mentre alle 19.30 prenderà il via il cartellone.

Ad aprire sarà INTERSECTION MOZART della Compagnia degli Istanti junior, con i danzatori della compagnia insieme ai partecipanti alla residenza anconetana.

A seguire sarà presentato ECO DI SILENZIO della Compagnia Fabula Saltica, firmato dalle coreografe Cassandra Bianco e Antonella Albanese per ESENCO Dance Movement.

La serata sarà completata da una vetrina dedicata alla scena marchigiana emergente. In programma SOPRASPAZI di Denise Da Silva, selezionato attraverso il bando Young up!, MEHEN PATH del Collettivo Artecorpo, con la direzione artistica di Cinzia Scuppa, e LABIRINTO DENTRO di VIS BALLET, con la direzione artistica di Eugenia Morosanu.

La presenza di questi lavori accanto alle produzioni di compagnie già affermate sintetizza uno degli obiettivi dichiarati del festival: favorire il confronto tra generazioni e livelli diversi di esperienza e offrire agli artisti emergenti occasioni di visibilità e circuitazione.

Sabato la danza entra in Pinacoteca

Sabato 3 ottobre il festival si sposterà alla Pinacoteca Civica, con un pomeriggio dedicato alla ricerca e alla sperimentazione a partire dalle 16.

Tra gli appuntamenti c’è IN-CONTRO – Apologia delle relazioni, progetto a cura di Roberto Lori e Simona Lisi, con musiche dal vivo di Paolo Bragaglia e l’interpretazione di Paolo Cingolani, Simona Lisi, Roberto Lori, Elisa Ricagni ed Elisa Spina.

Seguirà il primo studio di QUESTO SENSO OCCASIONALE della Compagnia Versiliadanza, con la coreografia di Luca Tomao, le musiche di Alberto Maria Gatti e i costumi di Giulia Pecorari.

A chiudere il programma sarà LUMII, scritto e interpretato da Francesca Giannelli, anche questo selezionato attraverso Young up!.

Domenica la performance in Piazza del Plebiscito

Il momento conclusivo del festival è previsto domenica 4 ottobre alle 17, quando D.OFF arriverà nel cuore della città, in Piazza del Plebiscito, con PEACEFUL PLACES di Margherita Landi e Agnese Lanza.

Il progetto, vincitore dell’Auggie Awards USA 2021 nella categoria Best Art or Film, combina danza e realtà virtuale e propone una modalità di fruizione che mette in discussione la tradizionale separazione tra chi si esibisce e chi guarda.

Attraverso un visore VR, i partecipanti vengono coinvolti in un’azione collettiva fatta di gesti spontanei. La dimensione tecnologica diventa così uno strumento per costruire una relazione fisica e partecipativa, spostando l’attenzione dalla sola performance alla dimensione dell’ascolto e dell’inclusione.

È anche il punto di arrivo più coerente di un festival che, fin dal titolo, mette al centro l’incontro: tra danza e spazio urbano, tra professionisti e giovani artisti, tra pubblico e performer.

Una rete che parte dalle Marche

D.OFF è curato da ART HUB, associazione culturale marchigiana con sede a Matelica, fondata da Marika Errigo e Roberto Lori e impegnata nella promozione della cultura coreutica attraverso processi creativi, residenze artistiche, coproduzioni e formazione.

Accanto al festival, l’associazione porta avanti anche D.Lab – Contemporary Dance Training, programma di perfezionamento professionale sostenuto dalla Fondazione Il Vallato, e partecipa alla rete regionale RH Plus – Residenza per artisti nei territori.

Con la tappa anconetana, D.OFF amplia dunque una rete costruita negli anni attorno alla danza contemporanea e alle sue possibilità di dialogo con i territori. Un progetto che, come sottolineano i direttori Roberto Lori e Marika Errigo, guarda già al percorso di Ancona verso il 2028, quando la città sarà Capitale italiana della Cultura.

D.OFF – Incontro tra la danza e la città

Ancona, 2-4 ottobre 2026

Direzione artistica: Roberto Lori

Direzione organizzativa: Marika Errigo

Info e prenotazioni: 340 136 9666 – info@arthub.live – www.arthub.live