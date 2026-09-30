Sessantasei interventi per un valore programmato di quasi 340 milioni di euro. Sono i numeri del Programma triennale dei lavori pubblici della Regione Marche 2026-2028 e dell’Elenco annuale 2026 approvato nell’ultima seduta del Consiglio regionale

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