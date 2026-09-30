Cingoli si arricchisce di un nuovo spazio dedicato all’arte, all’artigianato e alla valorizzazione delle tradizioni locali. Sabato 26 settembre, in Corso Garibaldi, è stato inaugurato il Laboratorio d’Arte Ivana Marchegiani, un progetto che punta a diventare un punto di riferimento per la comunità, mettendo insieme creatività, tipicità del territorio e formazione.

A dare vita all’iniziativa è Ivana Marchegiani, imprenditrice cingolana con 36 anni di esperienza professionale nel settore. Un ritorno alle origini per la fondatrice, che torna a vivere nel luogo in cui è nata attraverso un progetto rinnovato e più ampio, pensato come un piccolo polo culturale aperto alla comunità.

Nel nuovo laboratorio troveranno spazio l’artigianato artistico, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle identità locali, insieme a momenti dedicati alla formazione e alla crescita culturale. L’obiettivo è creare un luogo d’incontro dove poter creare, apprendere e condividere esperienze legate al sapere artigiano e alla bellezza.

Marchegiani ha ricevuto dalla Regione Marche il riconoscimento di Maestra Artigiana e Bottega Scuola ed è iscritta all’Albo dei mestieri artistici e tradizionali. Per i suoi meriti professionali le è stata inoltre riconosciuta l’iscrizione all’Albo d’Oro delle imprese artigiane della Camera di Commercio di Macerata.

Il progetto guarda quindi al futuro senza rinunciare al legame con la storia e con l’identità di Cingoli, proponendo uno spazio nel quale tradizione e creatività possano incontrarsi e diventare occasione di formazione e condivisione.

L’inaugurazione di sabato è stato anche un momento di festa e convivialità, con un brindisi aperto a tutti coloro che hanno voluto partecipare all’avvio della nuova attività.