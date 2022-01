CIVITANOVA MARCHE – Dopo il trend positivo di nascite del 2021, anche il 2022 inizia bene per l’Ospedale di Civitanova Marche. La prima nata del 2022 nella nostra regione è la piccola Victoria Ferreyra, venuta alla luce appena due minuti dopo la mezzanotte proprio all’Ospedale di Civitanova Marche. Una sorpresa un po’ per tutti: la piccola infatti è nata con due settimane di anticipo.



“E’ successo tutto all’improvviso – raccontano mamma Mayelin, 26enne di Morrovalle, e papà Juan Marcelo di Montegranaro – eravamo in casa quando all’improvviso si sono rotte le acque”. Immediata la corsa in ospedale a Civitanova, poi il travaglio e il parto, tutto molto veloce. In servizio in quel momento l’equipe composta dalla dottoressa Rita Traini, dalla pediatra Cristina Spagnoli, dalle ostetriche Antonella Affede, Letizia Previtero e dall’infermiera Giusy Di Bella. Il parto è stato naturale, la piccola pesa 2.850 grammi, mamma e bimba stanno bene.



L’equipe del Reparto di Ginecologia di Civitanova Marche con la piccola Victoria e i suoi genitori

Poche ore prima, intorno alle 17 di ieri, era stata la volta della piccola Ludovica, parto numero 757 dell’Ospedale di Civitanova. Stamattina invece, dopo Victoria, intorno alle 7 è arrivata la piccola Shejla. Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino anche per il 2022 l’ospedale di Civitanova Marche è pronto a un nuovo baby boom.