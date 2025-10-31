Venerdì 31 ottobre le lavoratrici e i lavoratori del comparto socio-sanitario e socio-assistenziale a cui si applica il Ccnl Anaste hanno incrociato le braccia contro il rinnovo contrattuale peggiorativo sottoscritto da Anaste. La mobilitazione, proclamata da Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl e Uiltucs, nasce dalla chiusura dell’associazione datoriale e dal rifiuto di riconoscere salari e tutele in linea con gli altri contratti del settore.

Il Contratto Anaste è appplicato anche in alcune strutture della nostra Regione, Gruppo Zaffiro con tre residenze nella provincia di Ancona, una nel fermano e due nel pesarese oltre all’Istituto Paolo Ricci di Civitanova Marche, dove si è svolto il sit-in dei lavoratori.

