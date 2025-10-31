ASCOLI PICENO – Una cerimonia solenne, quella che si è svolta questa mattina in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, per il giuramento di quasi 800 volontari in ferma iniziale del 235esimo Reggimento Addestramento Volontari “Piceno” dell’Esercito Italiano. Alla manifestazione ha partecipato anche il Ministro della Difesa Guido Crosetto. Hanno preso parte, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, il comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Antonello Vespaziani e il tenente colonnello Gianfranco Paglia, Medaglia d’Oro al Valor Militare. Presente, insieme a numerose autorità civili, militari e religiose, anche il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti.