FILOTTRANO – Un uomo di 72 anni è stato investito da un’auto condotta da una donna. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Tornazzano a Filottrano. Nell’impatto l’uomo ha riportato fratture gravissime in diversi punti del corpo.



I soccorritori hanno constatato subito le condizioni critiche dell’uomo e richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 72enne, intubato, è stato portato in volo in codice rosso avanzato all’ospedale regionale di Torrette.