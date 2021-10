Diminuiscono i nuovi contagi, crescono i ricoveri, resta stabile l’incidenza settimanale. La fotografia del virus nelle ultime 24 ore dà il senso di una situazione da monitorare.

Sono 118 i nuovi casi, il 16,6% dei tamponi molecolari analizzati (118 su 709), e il 2% degli antigenici (38 su 1865).

Dei nuovi positivi, 40 sono in provincia di Ancona, 23 in quella di Pesaro-Urbino, 18 nel Fermano, 16 nel Maceratese, e 9 nell’Ascolano. Sono 12 i casi da fuori regione.

In aumento i ricoveri totali: sono 72 (+3 in 24 ore), di cui 18 in terapia intensiva (-1), 19 in semi intensiva (+1), e 35 nei reparti non intensivi (+3). Sono 5 i pazienti in pronto soccorso (+3 in 24 ore).

Nessuna vittima nell’ultimo giorno: sono 3107 i decessi totali dall’inizio della pandemia.