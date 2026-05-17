AMANDOLA – Ultimati i lavori per i nuovi ambulatori di Endoscopia e Odontoiatria all’ospedale dei Sibillini “Beato Antonio di Amandola”: pronti a partire con gastroscopie, colonscopie e day surgery odontoiatrico.

Questa mattina l’assessore regionale alla Sanità, avv. Paolo Calcinaro, si è recato presso il nuovo ospedale dei Sibillini per un sopralluogo in vista dell’imminente avvio delle nuove attività ambulatoriali. Con lui, presenti, il direttore generale dell’Ast Fermo, dr. Roberto Grinta, il sindaco di Amandola, ing. Adolfo Marinangeli, il direttore della Uoc Gastroenterologia, prof. Giampiero Macarri, e il dr. Michele Maiani, medico odontoiatra.

“L’endoscopia e l’odontoiatria sono servizi che fanno parte del percorso di valorizzazione dell’ospedale di Amandola che abbiamo voluto attivare affinché quello dei Sibillini sia sempre più un presidio sanitario di riferimento – le dichiarazioni dell’assessore Calcinaro – sia per la zona montana che per tutta la provincia fermana. I prossimi impegni? Portare un medico radiologo con orario 8-20 tutti i giorni con anche l’assistenza, quanto più possibile, del medico anestesista, e il recupero di ulteriori posti letto nella Rsa”.

“Abbiamo portato a casa due grandi risultati – le dichiarazioni del direttore Grinta – con l’attività di endoscopia che partirà la prima settimana di giugno, e i due ambulatori di odontoiatria con il day surgery. Servizi che vanno ad aggiungersi al percorso che stiamo portando avanti su e per l’ospedale dei Sibillini dove, ricordo, abbiamo riportato la Medicina con gli anestesisti. E’ nostra intenzione anche potenziare la Rsa. E’ importantissimo incrementare i servizi in supporto a tutta la comunità montana”.

“Fa davvero piacere tenere a battesimo queste novità in ambito sanitario anche perché gli impegni assunti si stanno rispettando. Ho voluto rimarcare, durante il sopralluogo – le parole del sindaco Marinangeli – l’importanza della territorialità perché l’Ast, in questa nostra zona, è caratterizzata dall’area montana e quindi l’ospedale di Amandola è riferimento per tutti i paesi dei Sibillini. La montagna si è svegliata in senso unitario, lavoriamo in rete con Comunanza e Sarnano, ad esempio. Questo spirito di collegialità è un valore aggiunto che si riversa sulla qualità della vita in questo territorio”.