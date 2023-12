Terza edizione di MArCHESTORIE al via, una “occasione culturale, turistica e di lavoro per il mondo del teatro da non sottovalutare”. E’ il messaggio forte che lancia Paola Giorgi, Attrice, Autrice e Regista di numerosi spettacoli prossimamente in scena grazie al Cartellone fortemente voluto dalla Regione Marche per valorizzare Borghi, tradizioni e personaggi della nostra Regione.

“Sin dalla prima edizione di MArCHESTORIE – spiega Bottega teatro Marche in un comunicato – siamo stati coinvolti da alcuni Comuni, desiderosi di partecipare attivamente al Festival ideato dalla Regione Marche, che hanno affidato a Paola Giorgi la direzione artistica del progetto: in questa terza edizione saremo in 8 Comuni. Un lavoro intenso, ma di grande soddisfazione che ora è ai nastri di partenza dopo mesi di incontri, sopralluoghi, elaborazioni di idee, scoperte di luoghi bellissimi.

Oltre la finalità primaria di svelare i bellissimi Borghi marchigiani e promuovere l’attrattività turistica delle nostre belle Marche, al di là dei canonici periodi, il progetto MArCHESTORIE, per noi professionisti dello spettacolo dal vivo, svolge un ruolo importante. Per Bottega Teatro Marche ogni progetto è opportunità di approfondimento, studio, conoscenza che si esprime poi in creatività artistica attraverso la produzione degli spettacoli che vengono rappresentati durante il Festival. Un percorso che si traduce in lavoro, un aspetto che sembra sempre complesso da cogliere, come se noi artisti non svolgessimo un vero mestiere, come se il talento fosse una peculiarità da mostrare nel tempo libero: un intervallo praticamente estraneo a noi artisti.

Ed è lavoro anche per le maestranze tecniche a cui si richiede professionalità. Curiamo ogni aspetto dei progetti, oltre la creazione dello spettacolo, l’immagine, la comunicazione, la sintesi dell’intero programma e questo avviene grazie alla stretta collaborazione con i Sindaci, gli

Assessori, le Proloco, le Associazioni locali, culturali, sportive, ambientaliste: un grande lavoro di gruppo che porta conoscenza, relazione, amplia i contatti. Un patrimonio ulteriore da non sottovalutare”.

Questo il calendario degli spettacoli in scena per MArCHESTORIE con Bottega teatro Marche: