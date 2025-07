Il centrosinistra ha ripreso la corsa per le regionali nelle Marche. Il presidente del M5s Giuseppe Conte ha convocato una conferenza stampa per confermare il sostegno al candidato Matteo Ricci, l'europarlamentare del Pd finito in un'inchiesta sulla corruzione, che riguarda gli anni in cui era sindaco di Pesaro. "Non ci sono ragioni allo stato per chiedere un passo indietro a Ricci – ha spiegato Conte – Chiedergli un passo indietro sarebbe un brutto precedente, sarebbe fare di tutta l'erba un fascio". Ricci ha potuto tirare un sospitro di sollievo: "Ringrazio il M5s – ha commentato a caldo – ora riprendiamo la campagna elettorale e cambiamo le Marche insieme". La segretaria Pd Elly Schlein ha subito rilanciato: "Adesso andiamo a vincere insieme nelle Marche". Per sciogliere la riserva, il M5s ha aspettato l'interrogatorio di garanzia di Ricci: "Abbiamo apprezzato che non si sia avvalso della facoltà di non rispondere – ha spiegato Conte – Se hai un incarico pubblico, il primo dovere è la massima trasparenza. Abbiamo apprezzato che abbia risposto con la massima puntualità e trasparenza".