FERMO – Era ricercato dal novembre del 2022 per scontare una pena residua di 4 anni dopo la condanna per spaccio di droga nel Fermano e nel Maceratese.



Un latitante di 34 anni, di origini francesi, arrestato in Belgio dai carabinieri di Fermo.

Grazie alla cooperazione internazionale tra polizia belga, e il servizio per la cooperazione Internazionale di polizia della Criminalpol, i carabinieri di Fermo hanno arrestato il 34enne, pregiudicato, gravato da un mandato di arresto europeo emesso il 30 novembre 2022.



Il latitante era gravato da condanna a una pena residua di 4 anni, 4 mesi e 14 giorni di reclusione, a seguito di una sentenza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti a Porto Sant’Elpidio (Fermo), Civitanova Marche (Macerata) e Potenza Picena (Macerata) tra il 2018 e il 2022.