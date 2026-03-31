PESARO – La Guardia di finanza di Pesaro e Urbino ha eseguito un sequestro riguardante un immobile e disponibilità finanziarie per circa 764.700 euro, nei confronti di un cittadino italiano residente nel Pesarese, considerato soggetto pericoloso.

La persona in questione presentava un lungo storico di reati finalizzati all’accumulo di profitti illeciti come, nel corso del 2023, nell’ambito dell’operazione “Easy Slot”, nella quale era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, perché promotore di una associazione criminale in grado di conoscere, anticipatamente, il “ciclo vitale” dei videopoker e delle slot machine installate in numerosi pubblici esercizi.

Le indagini svolto dalle fiamme gialle, in questo caso, hanno evidenziato una forte sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, indicando che il soggetto aveva posto in essere, nel tempo, diverse attività criminali tra cui truffa, spaccio di droga, minacce, riciclaggio e frodi informatiche.