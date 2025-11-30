CAMPOFILONE – Viaggia verso il commissariamento il Municipio di Campofilone, in seguito alle dimissioni rassegnate ieri pomeriggio da nove consiglieri comunali: sfiduciato il sindaco Giovanni Feliziani (nella foto), eletto un anno e cinque mesi fa. Già in mattinata, in cinque avevano recapitato una lettera durante l’assise civica, chiamata a discutere (e approvare) l’assestamento di bilancio, in cui avevano comunicato l’intenzione che si sarebbe poi concretizzata nelle ore successive recandosi dal notaio, suffragata da altri quattro colleghi. All’origine della decisione ci sarebbero attriti con il primo cittadino, che andavano avanti da alcune settimane.

Ed ora? Dopo la formalizzazione delle dimissioni in una specifica riunione consiliare in cui si certificherà l’insussistenza della maggioranza, le chiavi del Comune passeranno in mano al prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, che nominerà un commissario prefettizio che guiderà l’ente fino a nuove elezioni, previste per la primavera 2026. Si tratta della seconda amministrazione caduta anticipatamente nelle Marche nel mese di novembre: l’altra, San Benedetto del Tronto.