Ad Ancona sabato 7 novembre l’evento “Il valore di un sorriso”, dedicato alla memoria del dottor Angelo Quattrini, fondatore dell’associazione. Il ricavato sarà destinato ai progetti a sostegno delle persone con epilessia e delle loro famiglie.

Cinquant’anni di impegno, solidarietà e attenzione alle persone con epilessia. L’Associazione Marchigiana Contro l’Epilessia (AMCE) celebra un traguardo importante della propria storia con una serata speciale all’insegna della musica, dello spettacolo e della beneficenza. L’appuntamento è per sabato 7 novembre 2026, alle ore 20.15, al Teatro Sperimentale “Lirio Arena” di Ancona, con l’evento dal titolo “Il valore di un sorriso”.

Una serata aperta a tutta la cittadinanza, pensata per festeggiare mezzo secolo di attività dell’associazione, ma anche per rinnovare l’attenzione verso le persone che convivono con l’epilessia e le loro famiglie, promuovendo informazione, inclusione e sensibilizzazione.

Il programma si preannuncia ricco di musica e momenti di intrattenimento. Protagonista sarà la voce di Susanna Amicucci, accompagnata dalla sua band e presentata da Tunde Stift. Sul palco saliranno anche la sassofonista Letizia Brunetti, Diego Trivellini, con la sua fisarmonica e i suoi sorprendenti “101 strumenti”, e il comico Rana, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua simpatia e la sua travolgente comicità.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Ancona e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sarà anche l’occasione per rendere omaggio a una figura fondamentale nella storia dell’associazione: il dottor Angelo Quattrini, storico primario del Centro Epilessia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e fondatore dell’AMCE.

Nel corso della serata gli sarà conferita una targa alla memoria, per ricordare il suo prezioso contributo professionale e umano. Grazie alla sua attività, Quattrini ha rappresentato un punto di riferimento per i pazienti e le loro famiglie, contribuendo in maniera determinante alla nascita e alla crescita dell’associazione.

«Questo anniversario rappresenta non solo un importante traguardo associativo, ma soprattutto l’occasione per ringraziare tutti coloro che, nel corso di questi cinquant’anni, hanno sostenuto l’AMCE e condiviso il nostro impegno per migliorare la qualità della vita delle persone». Una ricorrenza che l’associazione desidera celebrare attraverso una serata di festa, memoria e solidarietà.

La partecipazione avrà anche un importante valore concreto: il biglietto d’ingresso costa 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alle attività dell’AMCE, per sostenere i progetti associativi e le iniziative di informazione e sensibilizzazione sull’epilessia.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per trascorrere una serata piacevole, condividere un momento di comunità e contribuire a una causa importante, nel segno di un sorriso e di cinquant’anni di solidarietà.

Informazioni e biglietti: www.liveticket.it/evento.aspx?Id=701437