PIORACO – Un uomo di 34 anni di Matelica ha perso la vita nel pomeriggio mentre stava facendo un’escursione a Pioraco, lungo la falesia conosciuta come “La spiaggia”. Durante la discesa, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto. Dalla Centrale Operativa del 118 è scattata l’attivazione della Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata. Le condizioni del giovane sono subito apparse molto gravi ed è stato richiesto il decollo dell’elisoccorso. Purtroppo le lesioni riportate dall’arrampicatore non gli hanno lasciato scampo. E’ deceduto poco dopo l’atterraggio dell’aeromobile. Sul posto i Carabinieri di Pioraco.