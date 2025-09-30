Prosegue il percorso di crescita di Banca Macerata. Sabato scorso è stato inaugurato il nuovo Punto Consulenza in Via Santa Croce 2 a Corridonia, uno spazio pensato per offrire alla comunità locale un’assistenza bancaria moderna, efficiente e sempre più vicina alle persone e alle imprese del territorio.

Il Presidente di Banca Macerata, Ferdinando Cavallini, ha sottolineato come il progetto dei Punti Consulenza rappresenti una scelta strategica che integra la rete delle filiali, con l’obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e consolidare il ruolo della Banca come punto di riferimento per cittadini e imprese. «Vogliamo essere riconosciuti come la banca di prossimità – ha dichiarato Cavallini – capace di rispondere ai bisogni quotidiani con professionalità e rapidità, dando così sempre maggiore concretezza alla visione del Fondatore dell’Istituto, il dott. Loris Tartuferi, e cioè quella di restituire alla Regione la Sua Banca, la cui forza sta proprio nel sano localismo e nella capacità di ascolto delle esigenze dei clienti».

Allo scopo, continua Cavallini, è di sempre maggiore rilevanza la collaborazione con stakeholder locali, affezionati alla propria comunità e impegnati concretamente per il suo benessere. Pertanto, il Presidente ha rivolto un ringraziamento alla Sig.ra Umbertina Verdicchio, affermata imprenditrice di Corridonia, il cui sostegno alla Banca rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra realtà del territorio e istituzioni bancarie possa trasformarsi in un motore di crescita condivisa, capace di generare valore per l’intera collettività. Un segnale forte, che si auspica possa essere raccolto anche da altri, nell’esclusivo interesse delle popolazioni di riferimento.

Il Direttore Generale di Banca Macerata Toni Guardiani ha poi spiegato come i Punti Consulenza siano strutture agili e tecnologicamente avanzate, che permettono di eseguire operazioni bancarie in completa autonomia, 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana, potendo contare, al contempo, sulla presenza costante di consulenti qualificati, pronti a supportare il cliente fornendo consulenza su prodotti e servizi bancari, assicurativi, previdenziali e creditizi.

«Corridonia è per la Banca un’area di grande interesse, non solo dal punto di vista economico, ma anche sociale. La presenza di Banca Macerata con un Punto Consulenza – continua Guardiani – vuole agevolarne l’ulteriore crescita, così come lo è stato, più di recente, per le popolazioni di Matelica, Piane di Montegiorgio, Gualdo e Sarnano. Siamo sempre più convinti che una banca che presidia con continuità il territorio riesca ad essere davvero vicina alle persone, e capace di valutare, accompagnare e costruire fiducia. Tutto ciò che facciamo ogni giorno trova infatti il suo fondamento proprio in questi valori.»

La Direttrice Commerciale di Banca Macerata, Debora Falcetta, ha concluso: «Confidiamo che anche a Corridonia il nuovo Punto Consulenza diventi presto un punto di riferimento per famiglie e imprese. La nostra promessa è quella di ascoltare con attenzione e di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità, con un modello di relazione diretto e trasparente che solo una banca locale può garantire. L’esperienza sul campo e nel tempo ci sta dimostrando infatti che la gente anche in Banca predilige lo “human touch”, il contatto umano. E’ per questo che il presidio sarà affidato a dipendenti e consulenti che conoscono bene Corridonia, la sua realtà e i suoi cittadini, imprenditori e professionisti con cui instaurare un rapporto autentico e di reciproca soddisfazione».