Musica, danze, shopping e street food hanno animato il Piano San Lazzaro con “Sotto il cielo del Pià”, la grande festa di quartiere promossa dal Comune di Ancona. Corso Carlo Alberto e le vie circostanti si sono trasformati in un palcoscenico a cielo aperto con tre aree dedicate agli spettacoli, mercatini e attività commerciali aperte fino a tarda notte. L’evento è stato organizzato da Ankongrafica Di Alessandro Nicoletti insieme alla rete dei commercianti del Piano. Presenti anche numerose associazioni del territorio, che hanno allestito spazi e proposto iniziative lungo le vie del quartiere.