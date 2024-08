L’estate? Non è ancora finita, non nelle Marche almeno. Quello che sta per iniziare sarà infatti un vero e proprio weekend estivo, con il sole e le temperature alte. Tornano infatti i bollini per le ondate di calore. Oggi e domani, su tutte le Marche, vige il bollino arancione (il secondo livello di allarme. I bollini diventeranno quasi ovunque rossi (il più alto livello di allarme) lunedì 1 settembre. La città più calda sarà San Benedetto del Tronto con 37 gradi percepiti, davanti a Jesi e Macerata con 36 gradi.